La Libia al centro dei negoziati oggi a Parigi. Ma le elezioni sono ancora un caos

La data scelta per le elezioni in Libia - il 24 dicembre - si avvicina, ma la tenuta degli scrutini presidenziale e legislativo nel paese continua ad essere incerta. È proprio con l’obiettivo di sostenere il traballante processo elettorale che, questo venerdì, si tiene alla Maison de la Chimie di Parigi (un centro congressi non lontano dall’Eliseo) la Conferenza internazionale sulla Libia, copresidiata da Italia e Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite e fortemente voluta da Parigi, che non intende rinunciare alle elezioni come ribadito più volte dal ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian. Il 21 ottobre, mentre partecipava ad un incontro a sostegno della stabilità in Libia a Tripoli, Le Drian ha detto che, sulla scia delle precedenti conferenze di Berlino, avrebbe “personalmente vegliato” sul processo elettorale nel paese, confermando così l’organizzazione da parte dell’Eliseo di quest’ultima conferenza internazionale pre elezioni annunciata a settembre durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

