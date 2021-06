Contano più i negoziati di pace a Berlino o le manovre sul campo in Libia?

Oggi a Berlino c’è una seconda Conferenza di pace sulla Libia, dopo la prima del 19 gennaio 2020. Ci sono i ministri degli Esteri di molti paesi coinvolti da vicino nelle vicende del paese africano, Italia inclusa, e rappresentanti di entrambe le parti libiche. Molte cose sono cambiate rispetto a un anno e mezzo fa. La guerra civile ora è sospesa grazie a un cessate il fuoco che dura da ottobre e le forze del generale Haftar che avevano attaccato la capitale Tripoli con l’idea di conquistarla in due giorni si sono ritirate. Si sono attestate su una linea difensiva che passa per Sirte e che all’incirca taglia a metà il paese. Infine: c’è un nuovo esecutivo diretto da Abdelhamid Dabaiba che dovrebbe gestire il paese e portarlo alle elezioni previste per il 24 dicembre. Il governo Draghi investe molto su questa visione della Libia, perché se il paese si stabilizzasse allora si potrebbe parlare di immigrazione e di investimenti delle aziende italiane su basi più solide. Italiani e libici parlano già molto di questi due dossier, ma se ci fosse un leader legittimo, eletto e riconosciuto in una Libia finalmente riunificata e non ci fosse un’altra guerra civile dietro l’angolo l’Italia sarebbe più tranquilla e ottimista.

