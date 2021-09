Le nuove parole chiave della destra sovranista, secondo Marine Le Pen

Il meeting di domenica a Fréjus, nel sud-est della Francia, ha segnato l’inizio della campagna elettorale per l’Eliseo della madrina del sovranismo identitario francese. Ha tenuto un discorso in forma di vademecum, enumerando i concetti chiave attorno a cui il Rassemblement national costruirà la sua battaglia politica da qui ad aprile del prossimo anno

Le presidenziali francesi del 2022 “non saranno solo una scelta di società, come nelle precedenti edizioni, ma anche una scelta di civiltà”, ha detto domenica Marine Le Pen in occasione di un meeting a Fréjus, nel sud-est della Francia, che ha segnato l’inizio della sua campagna elettorale per l’Eliseo. Davanti a novecento militanti riuniti nel teatro romano di Fréjus, la madrina del sovranismo identitario francese ha tenuto un discorso in forma di vademecum, enumerando i concetti chiave attorno a cui il Rassemblement national costruirà la sua battaglia politica da qui ad aprile del prossimo anno, con l’obiettivo di ispirare le altre destre sovraniste europee a seguire la stessa strada. “La sovranità degli stati sta alle nazioni come la libertà sta agli individui”, ha dichiarato la Le Pen, fustigando “la dittatura di Bruxelles” e promettendo di scolpire nel marmo della Costituzione la superiorità del diritto francese rispetto a quello internazionale. “Le decisioni internazionali contrarie a un principio costituzionale resteranno semplicemente inapplicate”, ha affermato.