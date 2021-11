Il figlio di Giovanni Leone racconta come si diventa presidenti della Repubblica

Da Montecitorio al Quirinale, Giancarlo Leone è cresciuto nei palazzi della politica per via dell'impegno del padre. E conosce bene le incognite della corsa verso il Colle. Parla il figlio del capo dello stato ricordato da Mattarella nel discorso in cui ha escluso un bis

“Mio padre era allievo di Enrico De Nicola, che fu presidente provvisorio della Repubblica. Ebbene De Nicola faceva così: solitamente negava di volere qualcosa, dopodiché però si offendeva se questa cosa non gli veniva proposta. E’ normale. E’ umano. Ho conosciuto tanti uomini delle istituzioni fatti in questo modo. Anche se non credo affatto sia il caso di Sergio Mattarella. Lui davvero non vuole restare al Quirinale. Non vuole essere rieletto presidente della Repubblica. E’ sincero quando lo dice, come lo era Giorgio Napolitano prima di lui”. E però Napolitano alla fine venne rieletto. “Ma solo perché tutti i partiti andarono in ginocchio a chiederglielo. Cosa che, certo, potrebbe anche ricapitare con Mattarella”. Quindi? “Quindi mai dire mai”.