Gli studenti della Normale e della Sant'Anna non sanno nemmeno insultarsi per bene

Alcuni studenti della Normale e della Sant’Anna, le nostre due più prestigiose università, si sono insultati l’altro giorno a Pisa nel corso di un rituale festeggiamento goliardico a colpi di “frocio” e “finocchio” incorrendo così, lunedì, nella censura dei loro presidi. I quali in effetti oggi dovrebbero espellerli tutti, questi loro studenti. Ma non perché l’hanno fatta grossa in tempi di ddl Zan, bensì perché non l’hanno saputa fare. Indegnità intellettuale, verrebbe da dire. Rifugiandosi infatti nella grevità, nel turpiloquio più scemo, nel linguaggio da muro di latrina (“suca”), ecco che gli studenti della Normale e della Sant’Anna hanno dimostrato di non essere eccellenza nemmeno nell’insulto.