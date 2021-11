Er Pugile, l'antropologa spazzina e i finti tecnici. “La giunta romanella" del sindaco Gualtieri

Aveva annunciato una squadra da sogno. Una giunta per fare “rinascere” Roma. A cominciare dalla figura perno della giunta, il capo di gabinetto. E dev’essere per questo che il sindaco Roberto Gualtieri si avvarrà della preziosa competenza di Albino Ruberti detto “er Pugile”. Chi è costui? Beh, Albino è un personaggione del Pd romano. Un tipo speciale. A Londra lo esporrebbero in una teca del Museo di storia naturale. A maggio del 2020, in pieno lockdown, per dire, mentre tutti dovevano stare tappati in salotto, lui venne beccato dalla polizia a mangiare e cantare a casa di amici su una terrazza di via Macerata, al Pigneto. Tutti chiusi in casa, e lui – che in regione Lazio a quei tempi si occupava di stabilire cosa fosse lecito fare durante il lockdown e cosa no – festeggiava col vinello e il pesce crudo. Alla polizia pare che Albino “er Pugile” abbia poi opposto i modi ruvidi che ne giustificano il nomignolo, ma anche il caro e vecchio “voi non sapete chi sono io”. Collaboratore di Zingaretti. Anvedi! La polizia se n’è strafregata e l’ha multato. Ora è capo di gabinetto con Gualtieri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE