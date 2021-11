La nuova giunta di Roma c'è, ma non è quella che si sognava

Bisogna partire dalle donne. Avranno sulle spalle Roma. Sei in totale, come gli uomini. Il sindaco Roberto Gualtieri entra emozionato nella sala della Protomoteca per presentare la sua giunta. Ed è seguito dalla componente femminile della squadra. Archiviata Virginia Raggi, Silvia Scozzese diventa la donna più potente della Capitale: vicesindaca con delega ai cordoni della borsa. Si occuperà di Bilancio. Si tratta di un ritorno dopo l’avventura zigzagante con Ignazio Marino (chiamata per puntellare il chirurgo dem si dimise in polemica: fu l’inizio della fine di quella storia). All’epoca era mora, ora è bionda. Parla con i numeri. E’ una tecnica scuola Anci (vicina a Dario Franceschini). Molto seria. Inflessibile. Militare. Si può tentare la carta onomastico: oggi è Santa Silvia! Risposta: “Lo sapevo, che bello: una festa nella festa”.

