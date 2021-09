“Con le canaglie talebane si tratta con fermezza”, dice Giorgio Mulè

A pensarci oggi, a ridosso di quella ricorrenza che forse più di tutte è emblematica, Giorgio Mulè riesce a fatica a nascondere un amaro senno del poi. “La verità è che il sonno dell’Occidente genera mostri”, dice il sottosegretario alla Difesa, uomo di fiducia del Cav. che risponde dal suo ufficio a Palazzo Esercito. “La voglia di non cedere a questo sconforto è grossa”, precisa, “perché si vorrebbe affermare che non del tutto invano sono trascorsi questi vent’anni che ci separano dall’attacco alle Torri gemelle. Bin Laden è stato eliminato, in Afghanistan un’intera generazione di uomini e soprattutto donne ha conosciuto libertà mai viste prima”. E però? “E però a guardare le immagini che arrivano dalla valle del Panshir, dove oggi i talebani hanno profanato esultanti la tomba di Ahmad Shah Massud, viene da pensare che il figlio del Leone e le sue truppe sono state abbandonate al loro destino, e la loro lotta per la resistenza del tutto ignorata dall’Occidente”. Si poteva e si doveva fare di più, per aiutarli? “Mi limito a constatare che coi Peshmerga kurdi, nel recente passato, ci si è comportati in modo diverso. Invece qui accettiamo che, nel giro di due settimane, i talebani demoliscano vent’anni di conquiste faticose sul campo dei diritti civili. L’oscurantismo più becero”. E c’erano davvero i margini per un intervento militare, dopo questa ritirata così precipitosa? “I margini militari di certo sì. Ma non è questo il punto principale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE