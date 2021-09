Private banking coi talebani

Kabul, dal nostro inviato. Il direttore della banca privata afghana siede in un ufficio liscio e luminoso a distanza di passeggiata da quello che era il palazzo del presidente – scappato tre settimane fa. Ha una scrivania senza nulla sopra tranne un portatile sottile della Apple, ci riceve dopo che il suo segretario con un Apple Watch al polso ci ha fatto fare un po’ di anticamera due piani sotto e ci ha confidato che non riesce mai a raggiungere la giusta soglia giornaliera di calorie consumate. Ci spiega, il direttore, l’outlook – quindi le aspettative nel settore economia – dell’Afghanistan appena caduto in mano ai talebani, ma chiede di non apparire con nome e cognome perché la sua banca commerciale non è come le altre. “Non abbiamo la fila davanti”, sorride, e si riferisce al fatto che tutte le banche di Kabul sono assediate dalla folla di afghani che ritira un po’ alla volta i propri soldi – il limite è di 200 dollari a settimana. Il suo istituto ha relazioni con molti partner all’estero e le informazioni attribuite con nome e cognome andrebbero a condizionare il mercato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE