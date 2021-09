C'è il nuovo governo dei talebani ma il Panshir non vuole arrendersi

Kabul. Si sentono gli spari e sono contro il nostro hotel. Colpiscono sei finestre delle camere tra il quarto e il settimo piano. Sono doppi vetri antiproiettile: si fratturano, non esplodono. Bisogna chiudersi in bagno e aspettare di capire cosa fare, se evacuare, come e verso dove. Se nessuno entra, per proteggersi dai colpi che provengono dall’esterno i piani più bassi sono i più sicuri, perché c’è una fortificazione che circonda la struttura. Si scende. Non è un attacco all’hotel, ma la reazione dei talebani contro chi – in giro per Kabul – oggi ha sfilato in supporto alla resistenza nel Panshir, a favore dei diritti delle donne e contro “l’invasione pachistana” dell’Afghanistan.

