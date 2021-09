I migranti afghani nella terra di nessuno tra Minsk e Varsavia

Il deputato polacco Franciszek Sterczewski con una busta in mano si è lanciato in una corsa forsennata verso il confine orientale della Polonia. Ha cercato di scartare i poliziotti che lo marcavano, ne ha buttati a terra un paio, ma poi è stato fermato. Quella busta era piena di viveri e il deputato di Piattaforma civica, Po, il maggior partito di opposizione, voleva consegnarla ai quarantadue afghani che sono rimasti in una terra di nessuno, che non è ancora Polonia e non è più Bielorussia. Non possono andare avanti e non possono tornare indietro. Fino a lì ci son arrivati perché la Bielorussia da mesi cerca di destabilizzare l’Unione europea ammassando migranti alla frontiera con Lituania, Lettonia e Polonia. Il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka non ha fatto fatica a capire quali fossero i punti deboli degli europei e, dopo che i ventisette hanno approvato nuove sanzioni a giugno per il dirottamento dell’aereo Ryanair che viaggiava da Atene a Vilnius per arrestare l’oppositore Roman Protasevich, si è vendicato mettendo su un traffico di migranti. Prima era coinvolta soltanto la Lituania, il paese più attivo nel sostenere l’opposizione al dittatore, poi Minsk ha iniziato a indirizzare il traffico di migranti anche verso Polonia e Lettonia. Ora l’allarme riguarda soprattutto Varsavia, dove il governo ha chiesto al presidente di introdurre lo stato di emergenza lungo il confine. Le associazioni per i diritti umani e i politici dell’opposizione sono molto preoccupati per quello che sta avvenendo lungo il confine, in questi mesi più di tremila persone hanno cercato di attraversare il confine. Ora nel limbo sono intrappolati quarantadue afghani, che con loro non hanno nulla se non un gatto grigio.

