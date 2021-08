L'Ue non vuole i rifugiati afghani

Sei anni dopo la crisi dei rifugiati dalla Siria l’Unione europea non è pronta a una potenziale emergenza migratoria dall’Afghanistan a causa delle divisioni politiche tra i 27 e dell’illusione di potersi trasformare in una fortezza. I ministri dell’Interno dell’Ue ieri hanno tenuto una riunione di emergenza per discutere delle ripercussioni della disfatta afghana. Il problema non sono le poche migliaia di collaboratori afghani evacuati o lasciati indietro, ma la mancanza di un piano per far fronte a un’ondata di rifugiati analoga a quella dalla Siria del 2015. L’Unhcr stima che 500 mila afghani potrebbero lasciare il paese entro la fine dell’anno. In una riunione a porte chiuse al Parlamento europeo, l’Alto rappresentante Josep Borrell ha indicato una cifra molto più alta: fino a un terzo dei 38 milioni di abitanti potrebbe voler scappare dai talebani. Nell’Ue “sei anni dopo siamo meno preparati per affrontare questo problema rispetto al 2015”, ha ammesso il ministro dell’Interno del Lussemburgo, Jean Asselborn. I suoi colleghi non sono riusciti a mettersi d’accordo nemmeno sui corridoi umanitari per chi non è stato evacuato. I negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo, malgrado non sia la panacea, sono in stallo.

