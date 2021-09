Draghi chiama Xi per costruire il G20 afghano. Una telefonata e due versioni

Il premier cerca di costruire il vertice straordinario allargato alla Cina ma chiude ad alcune richieste. Intanto, i media di stato cinesi, offrono un resoconto di parte. Presto una “ministeriale” fra diplomatici italiani per preparare l'evento

La telefonata c’è stata. Molto dipende dall’America. Ma non è impensabile vedere la Cina partecipare al G20 straordinario sull’Afghanistan. Il premier Mario Draghi e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto una conversazione questa mattina. La Cina cerca una legittimità internazionale che gli Usa non vogliono concedere. L’Italia, chiamata a presiedere il G20, pensa invece che ci siano “tutte le premesse per costruire questo appuntamento allargato”. Presto verrà convocata quella che nel gergo viene chiamata una “ministeriale” fra diplomatici.