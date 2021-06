Il guaio europeo sul gender

Lgbti: per sedici leader europei questa formula esoterica rinvia al compimento dei valori di libertà e di tolleranza che stanno “a fondamento dell’Unione”. In una lettera ai portavoce massimi dell’Europa sovranazionale, da Merkel a Draghi, da Macron a tutti gli altri, sono denunciati “odio, intolleranza e discriminazione” e ci si proclama “dalla parte del rispetto della diversità e dell’eguaglianza Lgbti affinché le future generazioni possano crescere in un’Europa basata sull’eguaglianza e il rispetto”. Sono affermazioni per un verso ovvie e per un altro molto impegnative. Il rigetto di odio intolleranza e discriminazione “per l’orientamento sessuale e l’identità di genere” (la percezione soggettiva di appartenenza a un genere diverso dall’identità sessuale originaria) è ineccepibile, fa parte del rispetto per la privacy e i diritti soggettivi. L’adesione ai criteri di valore su cui è costruita la cultura o l’ideologia Lgbti, che traspare dalla lettera o è implicata dal maestoso documento dei capi europei, è più problematica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni