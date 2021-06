Perché Orbán è diventato un problema per il funzionamento dell'Ue

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha chiesto a Viktor Orbán di ritirare la nuova legge ungherese anti-Lgbt oppure uscire di dall’Unione europea. Il premier ungherese “deve revocare” gli emendamenti che paragonano l’omosessualità alla pedofilia, perché contraddicono i valori fondamentali iscritti nell’articolo 2 del trattato “che non sono negoziabili. Oppure deve andarsene”, ha detto Rutte poco prima dell’inizio del Consiglio europeo. In mattinata, sedici capi di stato e di governo, tra cui Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi, avevano pubblicato una lettera per denunciare “le minacce contro i diritti fondamentali e in particolare il principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale”. Orbán ha risposto “leggetevi la legge: non è sull’omosessualità, è sui bambini e i genitori”. Il premier ungherese non ha intenzione di fare marcia indietro. “Sono un combattente dei diritti. Sono stato un combattente della libertà durante il comunismo. All’epoca l’omosessualità era vietata. Difendevo i loro diritti. Ma questa legge non è su di loro. È una legge sui diritti dei bambini e dei genitori”, ha detto Viktor Orbán. In realtà, gli altri leader hanno letto e fatto analizzare la legge dai loro esperti. La Commissione ha contestato la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e due direttive su audiovisivo ed e-commerce. Ma i problemi con l’Ungheria non riguardano soltanto l’ultima legge anti-Lgbt.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni