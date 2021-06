Chissà che la nota di Gallagher non apra a un punto di incontro nello scontro ideologico sul ddl Zan

I laici e razionali in trincea, stretti fra gli assolutismi di familisti bigotti e paladini dell’autodeterminazione di genere. Urge un compromesso

Il ministro Amendola ha fatto bene a firmare la lettera europea che censura la legislazione discriminatoria di Orbán in Ungheria nel nome dei diritti delle minoranze. Una felice interferenza. Ma il Vaticano chiede, ai sensi del Concordato, la correzione della legislazione antidiscriminatoria detta legge Zan in Italia, perché lede i diritti della minoranza cattolica (libertà di culto e indipendenza dal pensiero unico dominante per Chiesa e fedeli) partendo dal comune rigetto dell’omofobia. Un’altra felice interferenza.