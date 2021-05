Il ddl Zan spiegato a un assai distratto cardinale Bassetti

Qualche giorno fa, nella sua fortunata trasmissione serale, Barbara Palombelli fece una cosa che di solito i giornalisti non amano fare. Parlando del disegno di legge Zan, lesse il testo. O meglio, cominciò a leggerlo e poi si fermò. Partita animata dai migliori sentimenti democratici e umanitari, a un certo punto il sorriso le si gelò sulle labbra perché si accorse che nel testo non c’era scritto soltanto che sono puniti quelli che discriminano o offendono o istigano all’odio le persone in base al loro costume o tendenze sessuali, ma anche coloro che fanno propaganda contro la “identità di genere”. Barbara aveva ragione di raffreddarsi. Il disegno di legge Zan non è una semplice modifica per aggiunta della legge Mancino; è qualcosa di più e di assai controverso. Sotto l’alibi della lotta alle discriminazioni, il disegno di legge intende introdurre nella nostra cultura e nel nostro ordinamento penale una nozione nuova che è respinta da tanta gente, l’identità di genere appunto.

