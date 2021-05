Giuste le intenzioni, sbagliata la legge. Che fare col ddl Zan

Il rischio di trasformare una legge pensata per difendere alcune libertà in una legge destinata a offenderne altre. Il pericolo di considerare reati le opinioni. Spunti in vista della discussione al Senato (anche per Fedez)

In uno splendido e spassoso articolo dedicato al ddl Zan, il nostro amico Manuel Peruzzo, giovedì scorso, ha provato a sintetizzare come meglio non si può il dibattito politico che è stato messo in scena nelle ultime settimane attorno al tema del disegno di legge contro l’omotransfobia, che il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Leu hanno appena calendarizzato al Senato. Sapete già come funziona, scrive Peruzzo, e a seconda di come la pensiate, i peggiori sono sempre gli altri. “Se votate Matteo Salvini penserete che sia una legge liberticida promossa da una dittatura gay (lo dice anche Platinette che la battaglia dei diritti è vinta perché “hanno smesso di tirarmi i pomodori”); se votate per il partito Ferragnez, in mancanza di un centrosinistra, e ascoltate le dirette di Fedez con Alessandro Zan, potreste farvi l’idea che gli oppositori stiano difendendo il loro diritto a picchiarvi perché “non essendoci un reato con un nome preciso si fa fatica a fare la denuncia”.