Grillo è infuriato con Conte per la "buca cinese" e ha bloccato il nuovo statuto

L'ex comico "amareggiato" per il trappolone dell'ex premier che all'ultimo momento non lo ha accompagnato dall'ambasciatore. E intanto ha inviato tutte le carte del nuovo Movimento al nipote avvocato

La scena è questa: venerdì scorso, terrazza dell’Hotel Forum. C’è Beppe Grillo sceso da Marina di Bibbona tutto azzimato. Deve andare a far visita all’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua. I due sono amici, e il Garante glielo dimostra da anni pubblicando sul suo blog articoli di propaganda filocinese conditi da interventi che negano la persecuzione degli uiguri. Questa volta Grillo vuole portargli anche il suo erede: Giuseppe Conte, il futuro capo del M5s. Ma esce la notizia dell’incontro e l’ex premier è costretto a dar buca (in Cornovaglia è appena iniziato il G7). Beppe si infuria. Doveva rimanere tutto segreto e pensa che Conte gli abbia teso “un trappolone”. Inutili le telefonate di chiarimento. “A questo gli ho dato le chiavi del mio Movimento!”, si sfoga il comico. Che però chiama il nipote, Enrico Grillo, detto Chicco: “Mi guardi il nuovo statuto? Conte si sta allargando”.