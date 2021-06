Lo scudo anticinese. Così Draghi si prepara a ristrutturare il golden power

L’idea a Palazzo Chigi circolava da tempo. Solo che poi il G7, il vertice Nato, i colloqui con Joe Biden hanno fatto il resto, dando il senso di un’urgenza che forse non tutti coloro che parlano delle virtù del multilateralismo filocinese, a sinistra e nel M5s, hanno chiara. E dunque sì, Mario Draghi sembra essersi deciso a ristrutturare gli uffici governativi che si occupano di Golden power. Con un obiettivo: creare un dipartimento che lavori in modo coordinato e organico sulla difesa degli interessi strategici, definendo perimetri chiari d’intervento e promuovendo un meccanismo di screening degli investimenti stranieri in Italia costante e aggiornato. Insomma, un organismo che s’ispiri al Cfius, il Comitato per gli investimenti stranieri statunitense, che in America opera da quasi mezzo secolo, essendo stato fondato nel 1975. Un modello, a giudizio dei tecnici di Palazzo Chigi, che è forse l’unico che può consentire di conciliare le ragioni del libero mercato con gli interessi diplomatici.

