Il G7 di Biden, tradotto: tutti contro la Cina

Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Europa con un obiettivo preciso: consolidare l’alleanza di contenimento della Cina. E’ anche per questo che oltre al Gruppo dei grandi, questo G7 per la prima volta sarà aperto ad altri quattro paesi: Australia, India, Corea del sud e Sudafrica. I primi due, insieme al Giappone e all’America, fanno anche parte del Quad, il Quadrilateral Security Dialogue su cui l’America punta molto per creare una nuova struttura coordinata anti-Pechino. L’ascesa della Cina come potenza globale e influente è quasi un’ossessione per l’Amministrazione americana, specialmente nel settore della tecnologia. Si parla già di un’alleanza strategica tra Washington e Unione europea che metta in sicurezza la complicata catena di approvvigionamento tecnologica, ma gli ospiti a questo G7 e soprattutto la diplomazia della Casa Bianca di Biden ci dicono che il contenimento della Cina passa soprattutto attraverso una nuova rinnovata alleanza con i paesi asiatici.

