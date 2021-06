Grillo sostiene ancora le balle della propaganda cinese

Martedì scorso Vito Petrocelli, senatore del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Affari esteri del Senato, ha annunciato di aver “aggiunto la sua firma” a sostegno di “una iniziativa” pubblicata sul blog di Beppe Grillo. L'iniziativa, in realtà, è ufficialmente pubblicizzata come un “rapporto scientifico” (e già la contraddizione è evidente). Il rapporto presenterebbe “la questione dello Xinjiang in maniera sistematica ed equilibrata”. Secondo Petrocelli, “la situazione sociale e politica nella Xinjiang” sarebbe “più complessa del sensazionalismo della stampa generalista occidentale”, ma quello che Petrocelli chiama “sensazionalismo”, una settimana fa, ha portato la commissione Affari esteri della Camera ad approvare all'unanimità – quindi anche con i voti del suo stesso partito – una risoluzione che condanna la “repressione grave, sistematica ed istituzionalizzata da parte della Repubblica popolare cinese nei confronti della minoranza uigura di religione musulmana nello Xinjiang” e che impegna il governo italiano “a esprimere una ferma presa di posizione nei confronti delle autorità cinesi” dopo le sanzioni imposte da Pechino contro “numerosi membri e funzionari del Parlamento europeo in ragione delle opinioni da questi espresse a proposito del rispetto dei diritti umani in Cina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni