La Cina contro chi ha capito

Ci sarà un prima e un dopo la reazione cinese alle sanzioni dell’Unione europea, le prime dal 1989, l’anno del massacro di piazza Tiananmen. Perché all’azione dell’occidente e dei paesi democratici è seguita una reazione da parte della Cina totalmente inaspettata dagli europei e altrettanto sproporzionata, esageratamente forte, ma che svela il vero approccio di Pechino alla politica internazionale. La Cina colpisce non solo la politica europea, ma anche e soprattutto gli analisti e i ricercatori che non si allineano alla sua visione del mondo, che non diffondono la sua narrazione delle questioni più sensibili per il Partito. I centri di ricerca e i singoli ricercatori non sono mai stati l’oggetto di sanzioni internazionali, tanto meno quelle dell’Ue, perché l’accademia e la ricerca sono teoricamente libere di fare il loro mestiere. Nella concezione cinese, però, non funziona così. “Dopo queste sanzioni, per chi fa ricerca in Europa sarà difficile parlare pubblicamente delle politiche di Xi Jinping a Hong Kong o nello Xinjiang”, dice al Foglio un ricercatore italiano in Cina che preferisce restare anonimo, come molte delle fonti che abbiamo contattato per questo articolo.

