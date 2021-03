Ai sovranisti piace Sputnik, Grillo invece vorrebbe i vaccini cinesi

Dopo l’apertura tutta italiana allo Sputnik, il vaccino russo, da integrare alla strategia anti Covid, non potevamo non aspettarci uno spot ai vaccini cinesi. Il vaccino made in China di Sinopharm è già usato nell’Ungheria di Orbán, la Repubblica ceca sta aspettando i suoi ordini e la Polonia, che inizialmente si era informata, ha fermato il negoziato con Pechino per “insufficienza di dati”. Nessuno dei quattro vaccini cinesi (ma sono soprattutto due, quelli prodotti dalla Sinovac e dalla Sinopharm) è stato ancora approvato dall’Agenzia europea per i medicinali, né è stata richiesta la registrazione. Ma se il vaccino russo piace tanto ai sovranisti pro Russia, c’è da aspettarsi che i vaccini cinesi si trasformino nella nuova frontiera della propaganda pro Cina di quella parte del Movimento cinque stelle che ancora non si è convertito all’atlantismo di Draghi.

