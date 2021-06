La rincorsa social di Letta a Conte e Salvini

Il Pd di Enrico Letta corre. Corre dietro alla macchina comunicativa di Casalino, alla “bestia” di Salvini e alla “bestiolina”, in rapida crescita, di Giorgia Meloni. Sui social è difficile resistere alla tentazione di mettersi a gareggiare coi populisti. Solo che c’è il forte rischio di perderla, la partita della comunicazione e della disintermediazione. Complicato competere con un maestro dell’hype come Casalino. E se Giuseppe Conte è un marziano con i suoi 178 mila “mi piace” conquistati martedì con la foto della pizza insieme a Gaetano Manfredi a Napoli, allora Letta nelle stesse ore è fin troppo con i piedi per terra: e così il suo post di risposta a un attacco social sferrato da FdI ottiene solo 1.126 like. Il segretario stenta anche sulla proposta della dote ai 18enni (2.944 pollici alzati il 20 maggio). Cambia poco seguendo lo spartito più pop. Come quando si congratula con i Maneskin per la vittoria all’Eurovision, non superando i 3 mila “mi piace”. Il leader del Pd non sfonda nemmeno con la foto in felpa del 15 aprile con Oscar Camps, fondatore dell’ong Open Arms: 5.226 like. Così i dem riescono ad occupare pagine di giornali e titoli di tg, ma sui social non impensieriscono Conte e Salvini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni