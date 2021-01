E in mezzo alla crisi di governo il Pd lancia la sua radio: si chiamerà Immagina

E nel mezzo di un passaggio storico per il governo, il Pd lancia la sua radio. E anche il giorno del debutto sembra essere abbastanza simbolico: si chiama Radio Immagina e inizierà a trasmettere a partire da mercoledì alle 8 di mattina. Ovvero all'indomani di un passaggio cruciale per il governo rossogiallo: il voto di fiducia in Senato. E dunque, a seconda di come andrà la conta, potrebbe essere una sorta di Radio Londra che trasmetterà dispacci agli alleati. Ma forse anche un modo per buttarla in musica contro Renzi ("Insieme a te non ci sto più") o per addolcire Clemente Mastella ("Siamo la coppia più bella del mondo").

