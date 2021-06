L'ibridissimo esecutivo dei migliori

In Italia, come in Israele, non si va a caccia dell’uomo nero, ma si mettono d’accordo i contrari tra forze che si sono combattute anche aspramente

Ibridismo fase suprema del trasformismo. La coincidentia oppositorum parlamentare. Quantomeno in Israele e in Italia, partorienti gemelle del mostruoso e del surreale. Potenza dei nomi, delle personalità politiche e delle loro parabole. I governi si fanno in Parlamento, scansando le elezioni, anche quando non c’è una maggioranza omogenea, ce n’è solo una di risulta, e si fanno su un nome, da escludere o da celebrare, con coalizioni in linea teorica assurde. I nomi fatali sono Salvini, Netanyahu, Draghi. Il 4 marzo del 2018 in Italia le elezioni non le vince nessuno, dal punto di vista di una maggioranza omogenea e legittimata dalla sua storia e dal voto. Nasce un governo ibrido tra forze che si sono combattute anche aspramente, unite da una caparbia volontà di governo e di pieni poteri alla fine incarnata da un nome, Salvini, e coperta da un avvocato sconosciuto a tutti e dalla matrice modesta, Conte. Salvini cade un anno e qualcosa dopo, causa voracità eccessiva, e si forma un altro governo ibrido tra forze che si sono combattute strategicamente fino al parossismo, democratici e grillini, il famoso Bisconte guidato da un tirocinante che si rivelò alfine esperto nella manovra. Infine, una missione superibrida, mettere insieme tutti i nemicissimi di ieri tranne Meloni, che però c’è e non c’è, si incarna di nuovo in un nome che la rende possibile, Draghi. Una volta c’era da far fuori un uomo nero, questa volta l’uomo nero è insieme a tutti gli altri, trasfigurato da europeismo e grisaglia, nel segno della personalità scintillante di un politico e tecnico europrovvidenziale che obbliga e mette d’accordo tutti i contrari nell’ibridissimo esecutivo dei migliori.