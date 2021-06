Israele avrà un nuovo governo senza Netanyahu

Roma. E' cambiato tutto in Israele. E’ stato eletto un nuovo presidente, Isaac Herzog, che sostituirà Reuven Rivlin il prossimo mese. E dopo dodici anni c’è il nome di un nuovo primo ministro: Naftali Bennett, leader del partito nazionalista Yamina. Il governo di unità nazionale con premiership a rotazione si regge su una coalizione di otto partiti, diversissimi tra di loro, su un sistema di equilibrio molto precario, sull’appoggio di un partito arabo e su delle trattative portate avanti da Yair Lapid, leader del partito di centro sinistra Yesh Atid, con lo scopo di porre fine all’èra di Benjamin Netanyahu, primo ministro dal 2009 e capo del Likud. Lapid aveva tempo fino a mezzanotte di ieri per consegnare al presidente Rivlin la lista dei ministri, ha usato quasi tutto il tempo a sua disposizione, i leader dei partiti si sono incontrati fino all’ultimo, perché questa coalizione è complessa e trovare punti in comune su cui lavorare non è stato semplice. Per la prima volta nella storia di Israele, le trattative sono anche state bloccate dal Consiglio della Shura, riunitosi per accordare al partito arabo Ra’am il permesso per proseguire con i negoziati. Mansour Abbas, leader di Ra’am, ha strappato concessioni importanti, si è discussa anche la cancellazione di alcune multe per l’edilizia illegale degli edifici arabi, che non era prevista nei primi accordi di coalizione. Su alcuni media israeliani si insinua che fosse stato Netanyahu ha suggerire la mossa ad Abbas. E’ durata a lungo anche la disputa riguardo al seggio nel comitato che nomina i giudici, che Lapid aveva promesso al Labor e Yamina voleva per sé. Gideon Sa’ar invece ha ottenuto il ministero della Giustizia. Sa’ar è un fuoriuscito del Likud, anni fa aveva tentato di battere Netanyahu alle primarie del suo partito, senza riuscirci. A dicembre ha annunciato la creazione di New Hope, per sfidare il suo ex leader, aveva trascinato fino in Israele gli esperti di comunicazione del Lincoln Project, i repubblicani che negli Stati Uniti avevano fatto campagna anti Trump, ma che per il candidato israeliano hanno ottenuto risultati molto scarsi. Alle elezioni di marzo Sa’ar ha avuto soltanto sei seggi, non è riuscito a imporsi né come leader di una coalizione contro Netanyahu, né come ago della bilancia, ruolo che è toccato a Bennett e inaspettatamente anche a Mansour Abbas di Ra’am.

