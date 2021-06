Yair Lapid, il tessitore

Le trattative per la formazione del nuovo governo in Israele sono complicate. Gli otto partiti che dovrebbero formare la maggioranza anti Netanyahu hanno iniziato a litigare un po’ su tutto, su ministeri grandi e piccoli, e sui punti della bozza di programma che mercoledì dovrà essere consegnata al presidente Rivlin. Questo governo in formazione ha al suo interno varie anime che poco si conciliano tra di loro, uno spettro di partiti che va dalla destra alla sinistra e avrà la premiership a rotazione. Il primo a iniziare sarebbe Naftali Bennett, il leader nazionalista del partito di destra Yamina, ex alleato di Benjamin Netanyahu, che in questi mesi ha lasciato tutti in attesa, lui con i suoi sette seggi vinti alle elezioni di marzo. Si è contraddetto varie volte, ha smentito ogni promessa fatta, ma domenica ha detto di essere pronto a formare un governo di unità nazionale. E non importa se lui, a favore di una maggiore espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, dovrà allearsi con la sinistra, e non importa se per diventare premier avrà bisogno di fare concessioni a Mansour Abbas, il leader del partito arabo Ra’am, Bennett è pronto e con il discorso di domenica ha rotto in modo definitivo con Netanyahu. Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza Yair Lapid, leader di Yesh Atid, il partito di centrosinistra arrivato secondo alle elezioni. Lapid ha ottenuto diciannove seggi, undici in più rispetto a Bennett, eppure si è accontentato di lasciare al leader di Yamina il privilegio di assumere la premiership per primo.

