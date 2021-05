In Israele muove i primi passi la coalizione dei traditi

Lapid riunisce Bennett, Sa'ar, Lieberman e altri ex del primo ministro, la chiama la "coalizione del cambiamento", ma finora sembra un'alleanza che ha un solo punto in comune: tenere Netanyahu lontano dal governo. Il futuro di una vendetta politica collettiva

Roma. Yair Lapid, leader del partito di centrosinistra israeliano Yesh Atid, potrebbe riuscire in un’impresa insperata. Si è messo al crocevia dei traditi, degli scontenti, dei feriti dal premier in carica Benjamin Netanyahu e sta cercando di formare la “coalizione del cambiamento”. Così la chiama lui, e cambiamento è il termine con cui Lapid cerca di offuscare i malanni di questa alleanza tra partiti di destra e di sinistra che in comune ha soltanto la volontà di mandare via Netanyahu. Lapid ha ricevuto l’incarico di formare un governo dal presidente Rivlin e ieri a casa sua ha accolto i suoi opposti: Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina, e Gideon Sa’ar, un ex membro del Likud di Bibi che ha formato una sua fazione che, come Yamina, si colloca più a destra del Likud. Se le cose andranno bene, si formerà un governo di unità nazionale con premiership a rotazione. Il primo a servire sarà Bennett, con i suoi sette seggi sui centoventi della Knesset, e poi toccherà al leader di Yesh Atid.