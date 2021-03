Israele in overdose elettorale produce non uno, ma due kingmaker

Dopo il voto e senza la possibilità di avere una coalizione definita, sono tutti a corteggiare Naftali Bennett e Massour Abbas per avere la maggioranza in Israele

Alcuni consiglieri elettorali dei vari partiti israeliani hanno confessato al Jerusalem Post che, “con tutto il rispetto per il voto di martedì”, loro si stanno già concentrando sulla prossima elezione. La quinta. Sono chiacchiere, considerazioni, ma ancora una volta la situazione politica in Israele sembra immobile. Con il Likud di Benjamin Netanyahu che continua a essere il primo partito con 30 seggi su 120. Seguito da Yesh Atid di Yair Lapid, che vorrebbe guidare una coalizione contro Bibi che terrebbe dentro un po’ di tutto: centro sinistra, sinistra, la destra di Gideon Sa’ar, uscito dal Likud per togliere consensi al premier e finito con soli sei seggi, e di Avigdor Lieberman (anche lui un ex del Likud poi fondatore di Israel Beitenu) e la Lista comune formata dai partiti arabi. In questa coalizione già si litiga, il leader di Israel Beitenu dice che il premier dovrebbe essere lui perché saprebbe quali misure prendere contro Bibi, Lapid è convinto che dovrebbe essere lui il capo del gruppo: è lui che ha preso più seggi.