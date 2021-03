Netanyahu aspetta Naftali Bennett

Con quasi il 90 per cento dei voti scrutinati, la coalizione di Benjamin Netanyahu potrebbe arrivare ai 61 seggi necessari per avere la maggioranza, ma soltanto se, in questi calcoli, si include il partito di Naftali Bennett, Yamina. Nei voti che si susseguono nella politica israeliana – quello di ieri è stato il quarto in due anni e c’è chi già invoca il quinto vedendo la frammentazione della nuova Knesset, frammentata quanto la precedente – c’è sempre l’ago della bilancia, il kingmaker, l’uomo con i seggi necessari per cambiare le cose. Il ruolo è stato interpretato per anni da Avigdor Lieberman, leader di Israel Beitenu, ex ministro dei governi Netanyahu e anche ex membro del Likud. Dopo aver fatto cadere un governo e dopo averne tenuti in ostaggio altri, il ruolo di Lieberman è stato ridimensionato, o meglio: è apparso per quello che è sempre stato. Dopo questo ciclo elettorale a prenderne il ruolo è arrivato Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina, che esce da questo voto con l’assegnazione di 7 seggi.

