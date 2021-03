In Israele sta vincendo di nuovo Netanyahu

Non è stato un voto soltanto su Benjamin Netanyahu, il premier che governa Israele dal 2009, è stato “qualcosa di più polarizzante. Chi dice sono pro Bibi o contro Bibi dà un giudizio sulla visione del mondo del premier”, dice al Foglio Barak Ravid, che per il sito americano Axios cura una newsletter piena di notizie e storie da Tel Aviv. Gli israeliani sono tornati a votare per la quarta volta in due anni e il partito più votato rimane il Likud di Netanyahu che, secondo la media degli exit poll, avrebbe ottenuto 32 seggi sui 120 della Knesset. Yesh Atid di Yair Lapid è al secondo posto con 17 seggi, Yamina di Naftali Bennett, probabile ago della bilancia di queste elezioni, ha 7 seggi e Gideon Sa’ar, uscito dal Likud per sfidare il premier, soltanto 6. Meno di Benny Gantz, leader di Kahol lavan ed ex alleato di Netanyahu sceso a 7 seggi, dai 33 dell’ultimo voto. Tutti rincorrevano il premier: qualcuno è pronto a formare con lui un governo “fortemente di destra”, come lo ha definito Netanyahu; qualcuno è pronto a unirsi in un fronte anti Bibi, non è importante l’ideologia – Sa’ar e Lapid sono agli antipodi: l’importante è allontanare il premier. “Questi fronti hanno dominato il dibattito elettorale, sono scomparsi tutti gli altri temi: l’economia, la sicurezza, la questione palestinese”: ieri da Gaza è stato lanciato un razzo contro la città di Beer Sheva, dove Netanyahu era in visita. Israele è un paese stabile, con una democrazia solida, delle istituzioni sicure e mantiene queste caratteristiche nonostante il ripetersi delle elezioni, nonostante le coalizioni traballanti che vengono giù di continuo e che hanno come unico elemento di continuità la premiership di Benjamin Netanyahu.

