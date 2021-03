Salta la visita (per ora) dell'israeliano Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti

Il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha annullato per la quarta volta un viaggio molto desiderato per andare nel Golfo a incontrare l’emiro Mohammed bin Zayed, leader degli Emirati Arabi Uniti. La visita era prevista per ieri e sarebbe stata storica, la prima di un premier di Israele negli Emirati grazie agli accordi di normalizzazione firmati nell’agosto 2020 – anche se forse Netanyahu aveva già incontrato l’emiro Bin Zayed negli Emirati durante un viaggio segreto nel 2018. La normalità diplomatica di oggi tra Israele e i paesi arabi del Golfo è il risultato di contatti clandestini andati avanti per almeno dieci anni. Ma l’incontro non è avvenuto ieri per due ragioni pubbliche e forse per altre che non lo sono. Nella notte di mercoledì la moglie di Netanyahu, Sarah, è stata ricoverata in ospedale per appendicite e ieri mattina c’è stato un litigio diplomatico con la Giordania quando le guardie di confine israeliane hanno respinto il principe Hussein ibn Abdallah, primogenito del re di Giordania, perché la scorta che lo accompagnava verso Gerusalemme era troppo numerosa. A quel punto la Giordania ha chiuso il suo spazio aereo agli israeliani per ritorsione – e così ha allungato la rotta verso gli Emirati – e quando l’ha riaperto poche ore dopo la notizia dell’annullamento del viaggio era già uscita. Tutte queste informazioni non sono ufficiali, ma vengono dall’entourage di Netanyahu e sono state rilanciate da Barak Ravid, giornalista israeliano di solito bene informato.

