Il futuro governo israeliano per formarsi cerca il sostegno degli arabi

Roma. Le trattative per la formazione di un governo di unità nazionale in Israele sono andate avanti anche ieri e la nascita del nuovo esecutivo ora dipende soprattutto dal sostegno dei partiti arabi. Nonostante gli scontri tra la polizia israeliana e palestinesi, nonostante gli ultimatum i razzi lanciati da Hamas su Gerusalemme che hanno interrotto i lavori della Knesset, la “coalizione del cambiamento” messa su da Yair Lapid ieri ha continuato a parlare di ministri e a dividersi cariche, e lo ha fatto puntando sull’appoggio degli arabi. Anche se una delle riunioni più attese è saltata senza troppe spiegazioni: Lapid e Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina, avrebbero dovuto incontrare insieme Mansour Abbas, capo della fazione islamista Ra’am. Bennett e Abbas si erano già visti domenica e alcuni membri di Yamina si erano dimostrati così fiduciosi da comunicare alla stampa che il governo potrebbe giurare già la prossima settimana. Abbas si era presentato all’incontro con richieste economiche per la comunità araba, e quando sono scoppiati gli scontri a Gerusalemme tra i palestinesi e la polizia si è limitato a condannare le violenze. Si è mantenuto in equilibrio, come un politico pratico e spregiudicato che vuole portare il suo partito più lontano possibile e che sa che dai suoi quattro seggi dipende non soltanto la formazione del governo – Ra’am non ha ancora deciso se voterà a favore e chiederà di entrare nell’esecutivo o se si asterrà – ma anche la sua sopravvivenza, quindi non conviene forzare ora.

