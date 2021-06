M5s, strano ma vero

Ogni giorno ha la sua scena, ovvero la pena del M5s. Una dannazione di contraddizioni, di marce indietro, di salti in avanti (o nel vuoto) e di paradossi che hanno trasformato il partito-setta in una organizzazione di massimo libertinaggio. Dal totem all’orgia. Ieri, per dire, Marcello De Vito, quello delle arance a Ignazio Marino, il primo candidato sindaco del M5s a Roma – poi finito in galera – è entrato in Forza Italia. Così. Come si dice a Roma: de botto. “Ho sempre votato centrodestra”. E poi: “Spero che Gasparri diventi sindaco”. E ancora: “Berlusconi è stato il più grande innovatore della politica italiana”. E infine: “Berlusconi è decisamente meglio di Grillo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni