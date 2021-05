La metamorfosi di Casaleggio

I suoi ex parlamentari-schiavi adesso si esercitano nell’antica ginnastica del codardo oltraggio, e dunque, come capita a tutti i liberti, vogliono insolentire il padrone decaduto, quello che per timore un tempo trattavano come fosse il figlio di un genio e non d’un modesto imprenditore di Ivrea con idee e capelli contorti. Quindi ora i grillini fattisi coraggiosi dicono che “negli ultimi due mesi il muto Casaleggio ha pronunciato più parole che negli ultimi dieci anni”. In effetti qualcosa è cambiata sul serio. Davide si è trasformato. Dichiarazioni irridenti, sberleffi sul blog, interventi polemici su Facebook. Tutto un cimento. Le decisioni dei 5 stelle? “Aspettando Godot”. Le richieste sugli iscritti? “Grottesche”. L’approccio? “Cerchiobottista”. Giuseppe Conte? “Non conosce le norme”, è un “No lex”.

