Draghi e lo show contro la lagna

Sui vaccini serve più solidarietà, non più egoismo. L’Italia si riapre quando si può, non quando vuole Salvini. E poi l’Europa, la scuola, gli eurobond e la fiducia sul futuro. Appunti sul metodo Draghi

Ci sarebbero molte ragioni per leccarsi i baffi dopo aver ascoltato le risposte fornite ieri da Mario Draghi nel corso della conferenza stampa tenuta a margine del Consiglio europeo. Ci si potrebbe leccare i baffi per il modo in cui il presidente del Consiglio ha indicato delle irresponsabilità senza voler additare i relativi irresponsabili (“si ha l’impressione che alcune società, per non fare nomi, si siano vendute le cose due o tre volte”, ha detto Draghi riferendosi al gioco delle tre carte di AstraZeneca).