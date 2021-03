È il governo Draghi-Colao

Il Cfo è chiaro, ma chi è l’ad? Non si può capire quale sarà il destino del Recovery italiano senza raccontare un dettaglio importante presente in un file che si trova all’interno del computer di Vittorio Colao. I ministri del governo Draghi conoscono bene quel file, un file excel, e per non chiamarlo come meriterebbe di essere chiamato, ovvero “il pagellone”, hanno accettato di chiamarlo con un nome apparentemente più neutro, ovvero “il tabellone”. Il futuro del governo Draghi e in buona parte il futuro dell’Italia passa naturalmente dai vaccini, dalla capacità dell’Europa di averne di più, dalla capacità dello stato centrale di distribuirne di più e dalla capacità delle regioni di somministrare le dosi seguendo il piano vaccinale e non seguendo invece, come ha detto bene ieri il presidente del Consiglio al Senato, le richieste dei gruppi di pressione che “vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”.

