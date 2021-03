Riaprire la scuola, proteggendola

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ieri, intervenendo al Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha scelto di tornare sul tema della scuola e ha offerto una finestra di ottimismo: “Mentre stiamo vaccinando è bene iniziare a pianificare le aperture. E se la situazione epidemiologica lo permetterà cominceremo a riaprire la scuola in primis, con le primarie e l’infanzia anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua”. Riaprire le scuole primarie e le scuole dell’infanzia è un passaggio necessario per non tradire la promessa fatta da Draghi di mettere in pista un whatever it takes su questo fronte ma per quanto necessario il passaggio non è sufficiente a proteggere le scuole e la verità è che un indirizzo del governo che tenti di rendere uniforme e in qualche modo omogeneo l’approccio al grave tema dell’apertura in presenza delle scuole ancora non si vede.

