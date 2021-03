Le regioni contro Draghi (e Speranza"). "Furbetti chi? Vogliamo un incontro"

Roma. Un incontro per chiedere a Mario Draghi la ragione del suo rimprovero. Un confronto politico da avere già questo fine settimana, il prima possibile, perché le sue frasi “sono state, e ci dispiace, ingenerose e generiche”. I governatori vogliono adesso un “momento di verità” dopo le parole del premier sulle inaccettabili disomogeneità regionali, sulle vaccinazioni alle categorie professionali. Ieri, nella Conferenza stato-regioni, si è costituito un cartello di governatori e vice. Sono Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Marco Marsilio, Letizia Moratti, Maurizio Fugatti. Vogliono ribaltare la responsabilità “che non è nostra. Non siamo tutti uguali”. L’obiettivo non è Draghi, ma il ministro della Sanità, Roberto Speranza: “Le linee guida precedenti ce le ha date lui”.

