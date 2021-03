La conferenza stampa di Draghi in diretta da Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio parla al termine della due giorni del Consiglio europeo e annuncia i dettagli del nuovo decreto Covid

Draghi in diretta da Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene una conferenza stampa da Palazzo Chigi, la seconda nell'arco di una settimana. Venerdì scorso intervenne insieme ai ministri Franco e Orlando per presentare il nuovo decreto Sostegni. Oggi farà un punto al termine della due giorni del Consiglio europeo, a cui ha preso parte anche il presidente americano Joe Biden, e in cui Draghi ha cercato di indirizzare l'interesse europeo verso un'accelerazione della campagna vaccinale a livello comunitario.

Inoltre il premier presenterà il nuovo decreto Covid, contenente le misure restrittive per il contrasto alla pandemia che entreranno in vigore alla scadenza del decreto attuale, e cioè a partire dal 7 aprile. Proprio questa mattina, alle 12, si è tenuta la cabina di regia incaricata di monitorare l'andamento epidemiologico a livello nazionale, che produrrà come primo effetto il cambio di fasce di rischio in cui sono inserite alcune regioni: il Lazio va verso l'arancione, la Valle d'Aosta verso il rosso, in dubbio il destino del Veneto. Sullo sfondo i rapporti con i vari governatori, che non hanno gradito la tirata d'orecchi del premier (martedì in Parlamento aveva detto che "mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale") e chiedono di non essere usati come capri espiatori.

Draghi peraltro, sempre in Parlamento, ha annunciato che dopo Pasqua si sarebbe lavorato alla riapertura delle scuole primarie e dell'infanzia. Resta da capire se le forze più aperturiste (come Forza Itala e la Lega, che si oppongono alla linea del rigore del ministro della Salute Speranza) riusciranno a ottenere ulteriori concessioni. In ogni caso la divisione per fasce di rischio rimarrà intatta.