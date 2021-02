Una fogliata di Draghi

A mezzogiorno salirà al Colle, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per provare a chiudere questa pazza crisi di governo. Il capo dello stato ieri ha chiesto un governo "di alto profilo e che non debba identificarsi con alcuna formula politica". Un governo del presidente, insomma, guidato da Mario Draghi sarà la risposta alle urgenze e scadenze inderogabili, che incombono sul paese, sulla salute degli italiani (la temuta terza ondata pandemica, la campagna vaccinale) e sulla tenuta economica e sociale dell'Italia (leggi Recovery plan). Mattarella ha rivolto un appello "a tutte le forze politiche", affinché gli conferiscano piena fiducia. Aspettando gli sviluppi di questa giornata, ecco una raccolta dal nostro archivio per ripercorrere carriera, idee, discorsi e progetti del "migliore degli uomini di stato", come lo ha definito Giuliano Ferrara.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni