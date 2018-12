L’anno di Mario Draghi

Mario Draghi è entrato nel suo ultimo anno di regno e, mentre la corsa per la successione s’accende, arriva il momento dei bilanci, delle celebrazioni, se non della vera e propria eulogia. Scrittori sapienti sono già al lavoro, negli Stati Uniti si parla di una segretissima biografia pronta per le stampe quando il presidente della Banca centrale europea passerà il testimone. E lì, come in ogni altra commemorazione, campeggerà una data, giovedì 26 luglio 2012, e un luogo, la Londra...

