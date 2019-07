Le evoluzioni dell’Eurotower seguono la linea di Philip Lane

Roma. Al 38esimo piano dell’Eurotower, la sede della Banca centrale europea a Francoforte, lavora l’economista più influente d’Europa. Philip Lane si è da poco insediato come chief economist dopo essersi dimesso da governatore della Banca centrale d’Irlanda. Lavorerà per convincere il prossimo presidente della Bce, Christine Lagarde, e il Consiglio direttivo, cui spettano le decisioni di politica monetaria, a continuare gli straordinari sforzi del presidente uscente Mario Draghi per proteggere l’economia dell’Eurozona. Dopo essersi laureato in Economia al Trinity...

