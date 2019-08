Roma. La sfida all’ultimo voto tra Jeroen Dijsselbloem e Kristalina Georgieva per la successione di Christine Lagarde al Fondo monetario internazionale è un ulteriore segno di divisione all’interno dell’Ue. Non era mai successo che i paesi europei si dividessero così profondamente sul candidato alla direzione del Fmi. In passato, veniva raggiunto un accordo tra gli stati membri più potenti, senza alcuna necessità di mettere la scelta ai voti. Stavolta, invece la procedura per la candidatura è stata logorante: intere settimane...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.