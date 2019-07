Ci avete fatto una testa così con quei tremolii spaventevoli della cancelliera tedesca, simbolo di un declino inarrestabile, visibile e quindi definitivo. Invece ieri per il suo sessantacinquesimo compleanno, la Merkel si è regalata un capolavoro. La Commissione europea sarà guidata da una conservatrice tedesca che la Merkel ha di fatto creato (e governato): c’è stata anche una fase in cui Ursula von der Leyen ha pensato di poter spodestare la cancelliera, ma presto ha capito che non era il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.