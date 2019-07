Strasburgo. La tedesca Ursula von der Leyen è stata confermata presidente della Commissione europea con 383 voti all’Europarlamento, nove voti in più della maggioranza assoluta di cui aveva bisogno per prendere il posto di Jean-Claude Juncker. Il margine molto risicato rispecchia la nuova frammentazione negli assetti politici europei. Il 51,3 per cento non è una maggioranza forte e stabile, tanto più se così tanti partiti possono rivendicare di essere stati decisivi. Le elezioni del 26 maggio dovevano cambiare tutto, per la...

