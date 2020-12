Dove sta Mario Draghi?

Roma. Possiede quattro telefoni, quattro linee, ma preferisce non essere disturbato. E’ lui che decide quando chiamare e non sopporta che siano gli altri a stabilire quando sentirlo. Non risponde neppure alle mail che sono un documento, una traccia di una conversazione. Non è buon metodo. A Palazzo Chigi, per esorcizzare il suo fantasma lo chiamano il “Banchiere”. Ogni mattina, come i nottambuli che sorridono per non mostrare al sole i loro occhi gonfi, il tormento della luna, scherzano credendo così di scacciare la sua ombra che invece si ingigantisce: “Oggi cosa dice il Banchiere?”. A 16 anni ha perso il padre, Carlo. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, la madre, che aveva raccolto i testi del marito, lo chiamò. Gli chiese di prenderli e di consegnarli al governatore Guido Carli. Fu il suo primo giorno a Bankitalia. Mario Draghi si trova lì. In via Nazionale, vigilato da una donna, la sua segretaria, viene custodito il cognome lingotto.

Pubblicità

Pubblicità