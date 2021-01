Draghi da Quirinale, ma da ascoltare come uomo di governo. Parla Illy

"Mario Draghi va preservato per ruoli più importanti, in Italia i premier li rosoliamo sulla graticola nel giro di diciotto mesi”, Andrea Illy è particolarmente loquace in questa conversazione con il Foglio. Se abbiamo capito bene, Giuseppe Conte sarebbe perfetto per impanatura e rosolatura mentre l’ex presidente della Bce potrebbe ambire al Colle più alto. “Draghi non è a disposizione per ricoprire qualunque incarico, semmai lo sarà in futuro per ruoli più in linea con il suo profilo super partes, con le sue competenze e con il suo standing internazionale. Parliamoci chiaro: nel nostro paese abbiamo avuto sessantasei governi in settantaquattro anni di storia repubblicana. Un premier lo teniamo sulla griglia per una manciata di mesi e poi passiamo al successivo, pensi alla parabola di Mario Monti. La stabilità invece è assicurata dalla carica più importante, la presidenza della Repubblica: puntiamo su questo e lasciamo che il governo faccia quel che può. A Draghi ci rivolgeremo in futuro”. L’auspicio del presidente di Illycaffè cade nel bel mezzo di una crisi di governo mentre il paese è chiamato ad affrontare la più grave recessione economica dal secondo dopoguerra.

